Östliche Ägäis wieder von Erdbeben erschüttert

Seismologen sagten am Dienstag, sie können momentan nicht ausschließen, dass es ein größeres Beben geben könnte. Die Beben sind stark spürbar, weil ihre Zentren zwischen zehn und 17 Kilometer unter dem Boden, also nahe an der Erdoberfläche liegen. Sie ereigneten sich in der Nähe der bei Touristen beliebten Ortschaft Molyvos im Norden der Insel Lesbos und wurden von einem lauten Dröhnen begleitet, wie Reporter vor Ort berichteten.