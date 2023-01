Prinz Harry über Diana: „Ihr Herz wäre gebrochen“

Prinz Harry ging zuletzt gleich mehrmals vor laufender Kamera in die Offensive. Nur zwei Tage vor der Veröffentlichung seiner Memoiren „Spare“ (deutsch: „Reserve“) packte der 38-Jährige in gleich in drei TV-Interviews aus. Erst stellte er sich den Fragen des britischen Journalisten Tom Bradby, das Interview lief am Sonntagabend beim britischen Sender ITV. In seiner Wahlheimat in den USA stand Harry dem US-Journalisten Anderson Cooper in der Sendung „60 Minutes“ des Sender CBS Rede und Antwort. Und nocheinmal Michael Strahan für „Good Morning America“.