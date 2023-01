Gipfeltreffen der Startups am Sportberg Goldeck

Deswegen findet am 27. Jänner am Goldeck ein wirtschaftliches Gipfeltreffen statt. Zwischen dem freien Skilauf am Vor- und Nachmittag gibt es Pow(d)ervorträge von Sportmarketingprofi Michael Kummerer und Marion Kanalz von Movevo, das mit innovativen Ansätzen Bewegung in den Arbeistalltag intergriert. Ab 16.30 Uhr findet beim „Pioneers Summit“ ein Kamingespräch in der Goldeck-Lounge statt - erfolgreiche Unternehmer aus der Region erzählen dabei über visionäre Projekte.