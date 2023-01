Proteste gegen Erdogans neue Syrien-Politik

Nach langer diplomatischer Eiszeit hatten sich vor gut einer Woche die Verteidigungsminister der Türkei und Syriens in Moskau getroffen, um Wege für eine Lösung im Bürgerkriegsland zu finden. An den Gesprächen nahm auch der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu teil. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach am Donnerstag gar von einem neuen Friedensprozess, in dessen Rahmen er sich möglicherweise auch mit Assad, den Erdogan früher gar als „Mörder“ bezeichnet hatte, treffen könnte.