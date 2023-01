Erdogan kann sich Treffen mit Assad vorstellen

Verteidigungsminister sprachen über Migration und Kurden

Am 28. Dezember haben sich die Verteidigungsminister der Türkei und Syriens in Moskau getroffen. Dabei sprachen sie unter anderem über Migration und die kurdische Bevölkerung. Vor einigen Wochen hatte die Regierung in Ankara eine Bodenoffensive gegen kurdische Milizen in Nordsyrien angekündigt. Der Kreml hatte dazu aufgefordert, von der Offensive abzusehen. In der Vergangenheit ist die Türkei bereits mehrfach militärisch gegen die kurdische YPG-Miliz in Syrien vorgegangen, die sie als Flügel der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK sieht.