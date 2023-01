Brüchiger Frieden | Kein Weihnachtsfrieden

Brüchiger Frieden. Es ist nur ein (sehr) brüchiger Frieden, den die SPÖ bei ihrer Klausur in Kärnten erreicht hat, schreibt in der heutigen „Krone“-Ausgabe Innenpolitik-Leiterin Ida Metzger. Er bricht vermutlich, sobald sich der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wieder meldet. Dieser war bekanntlich in Klagenfurt nicht dabei. Metzger zitiert einen Partei-Granden, der flüstert, dass man laufend versuche, mit Doskozil im Hintergrund zu sprechen, aber man wisse nicht, was dieser wirklich wolle. Der hochrangige Rote: „Er will nicht zurück ins Parteipräsidium, er will nicht Parteichef werden.“ Das mag schon stimmen. Metzger schreibt, dass Doskozil am Modell der deutschen Roten Gefallen findet: Auch Olaf Scholz wurde Bundeskanzler, ohne SPD-Parteichef zu sein. Andererseits: Kann sich jemand das Duo Doskozil als Spitzenkandidat und Rendi-Wagner als Parteichefin vorstellen? Nein, dieses Duo würde zerbrechen, noch ehe Frieden geschlossen ist!