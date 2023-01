Testpflicht für China-Reisende bereits ab Samstag

Der vorzulegende negative PCR-Test dürfe nicht älter als 48 Stunden sein, hieß es. Die Fluglinien seien für die Kontrolle der Nachweise verantwortlich und seien bereits informiert worden. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, lande der nächste Flug aus China am Montag in Wien. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) zeigte sich zufrieden mit der raschen Umsetzung, hat aber keine Sorge vor einer Verschärfung der Corona-Situation in Österreich. Im Gegensatz zu China gebe es in Österreich eine breite Immunität gegen die auch in China dominierende Omikron-Variante.