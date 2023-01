Reisen aus China: Österreich führt Testpflicht ein

Daten aus China zeigen drastischen Anstieg in Spitälern

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat nach einer Berichtslücke neue Corona-Daten aus China erhalten. Demnach schoss die Zahl der Krankenhauseinweisungen in der Kalenderwoche bis zum 1. Jänner um fast 50 Prozent in die Höhe. In dem Zeitraum seien auf dem Festland 22.416 neue Patienten in Spitälern aufgenommen worden. In der Woche davor seien es 15.161 gewesen.