Die Welt aus Kinderaugen

Andreas Steinhöfel zeigt in seinen Geschichten von Rico und Oskar die Welt so, wie sie aus Kinderaugen aussieht. Da macht nicht alles Sinn, was die Erwachsenen machen, da gibt es viele schwierige Wörter und blöde Gefühle und ja, da kann es auch passieren, dass der alte Nachbar aus der oberen Wohnung plötzlich stirbt. Letzteres passiert in „Rico, Oskar und der Diebstahlstein“, das für die Bühne adaptiert wurde und gestern Premiere in den Linzer Kammerspielen feierte.