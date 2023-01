Duell der Top-Teams: Heiß, heißer, Brenner-Derby

Haie haben noch Rechnung offen

Beide Teams sind in absoluter Topform, halten bei fünf Siegen in Folge, acht aus den vergangenen neun Spielen. „Sie werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um die drei Punkte zu machen, wollen uns in der Tabelle noch einfangen. Es ist wirklich schwer, in Bozen zu spielen. Sie sind genauso heimstark wie wir. Wir wissen, dass das ein harter Kampf wird, brauchen die richtige Mentalität“, meinte O’Keefe.