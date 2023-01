Margo Price: Erbarmungslose Lebensreflektion

Gegen die Marktregeln

Jahre vor ihrem großen Durchbruch lernt sie ihren Mann kennen, plagt sich in politkritischen Bands, als Kellnerin und Tanzlehrerin für Kinder ab und schafft 2016, im Alter von bereits 33 Jahren, mit dem Country-Album „Midwest Farmer’s Daughter“ plötzlich den flächendeckenden Durchbruch. Über Jack Whites Label Third Man gelingt ihr über Nacht der Sprung auf Platz eins der US-Country-Charts, sie heimst einen Award nach dem anderen ein und wird von Rampenlicht zu Rampenlicht gereicht. Price genießt den Ruhm, spielt aber nicht nach den Regeln des Marktes. Ihr ähnlich erfolgreicher Nachfolger „All American Made“ (2017) ist eine Abkehr von der traditionellen Country-Formel, mit dem Pandemie-Album „That’s How Rumours Get Started“ (2020) dringt sie gar in Classic-Rock-Gefilde vor und wird auch textlich immer kantiger.