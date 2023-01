Kein Personal: Traditionsgeschäft sperrt zu

Personalmangel setzt Unternehmern zu

Aber wie viele Betriebe in Kärnten, litt der Laden vor allem unter Personalmangel. „Trotz professioneller, externer Hilfe haben wir niemanden gefunden, der noch arbeiten will. Vor allem Samstag und im Handel“, so Sakotnik. Dazu kam auch noch eine Pensionierung. „Nicht zu vergessen die hohen Energiekosten!“, fügt die Unternehmerin hinzu. Ab Montag, 9. Jänner, ist es offiziell und die Abverkaufsangebote starten, Ende März wird es in Klagenfurt dann kein Porzellanhaus Sakotnik mehr geben.