Wirbel um die Verkehrssituation im Linzer Süden

Zurück an den Start“, hatte VP-Stadtvize Martin Hajart am Montag im Bezug auf die Pläne rund um das Kasernenareal in Ebelsberg gemeint. Aktuelle Zahlen würden laut ihm – sollte man die Pläne dort umsetzen – für einen Verkehrskollaps sorgen, der alles zusammenbrechen lassen würde. Mutmaßungen, die SP-Planungsreferent Dietmar Prammer so nicht stehen lassen will: „Ich würde mir endlich einmal Lösungen und Vorschläge von Martin Hajart wünschen, damit hielt er sich aber bisher vornehm zurück.“