„Wird das umgesetzt, wird alles zusammenbrechen“

„Wir sind dort schon überm Limit“

Was aber VP-Stadtvize Martin Hajart aktuell am meisten Kopfzerbrechen bereitet, ist die Situation rund um das Kasernenareal in Ebelsberg. „Ich habe mir die Zahlen angesehen. Aktuell sind wir dort jetzt schon am oder sogar überm Limit, zählen wir täglich 27.500 Fahrten im Mona-Lisa-Tunnel, auf der B1 20.000. Wenn die aktuellen Pläne am Kasernenareal umgesetzt werden würden, kämen noch einmal 19.500 Fahrten pro Tag dazu. Das würde alle Grenzen sprengen, würde alles zusammenbrechen“, so Hajart, der deshalb das Projekt so nicht mittragen will.