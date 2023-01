Traum vom Fliegen beginnt im Kärntner Turnsaal

Übungen im Turnsaal

In Kärnten wurde die Skisprung-Gemeinschaft Klagenfurt mit der Suche beauftragt. In jeweils allen vier Klassen der Volksschulen Viktring, Maria Rain, Köttmannsdorf und Keutschach stand daher zuletzt im Turnunterricht Skispringen am Stundenplan. Die Kinder übten das, was Profis Imitationsübungen nennen – also Anlaufhaltung auf einem Rollbrett, Abspringen in die Arme eines Trainers, Landen auf einer Matte. Durch diese lustigen Bewegungserfahrungen sollen sie Freude am Sport gewinnen.