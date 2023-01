Bügel in Kleidung verfangen: Frau schwer verletzt

Viele Verletzte und teils Todesopfer gab es in den vergangenen Tagen auf bzw. neben Tirols Skipisten zu beklagen. Allen Unfällen gemeinsam war, dass sie sich bei der Abfahrt ins Tal zutrugen. Nicht so am Dienstag im Ötztal. Dort wurde einer Skifahrerin (29) der Ausstieg aus dem Schlepplift zum Verhängnis.