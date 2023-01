Tiroler Todespisten tragen überwiegend Farbe Rot

Rot bedeutet mittlere Schwierigkeit

„Es kracht derzeit überall“, bedauerte am Montag ein Alpinpolizist im Gespräch mit der „Tiroler Krone“. Abgesehen davon, dass die fünf Todesopfer seit Weihnachten in Tirol alle von der Piste abkamen, handelte es sich in drei von vier Fällen um rote Pisten (in Waidring stürzten bekanntlich gleichzeitig zwei Burschen in den Tod, Anm.). „Rot“ steht für einen mittleren Schwierigkeitsgrad. Solche Pisten weisen ein Gefälle von mehr als 25 bis maximal 40 Prozent auf.