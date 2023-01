Brutaler Frauenwürger sitzt jetzt in U-Haft

Nach einem Lokalbesuch in der Nacht zum 31. Dezember soll es – wie berichtet – am Heimweg zwischen den beiden wieder einmal zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Der Ehemann dürfte dabei völlig ausgerastet sein und seine gleichaltrige Frau auch körperlich massiv attackiert haben. Der gefährliche Vorfall spielte sich im Bereich des Welser Mühlbaches, nur unweit der Innenstadt, ab. Der Verdächtige soll seine Partnerin gegen 2 Uhr früh dort so heftig gewürgt haben, dass sie Todesängste ausstand.