Würgemale am Hals: Cobra verhaftete Ehemann

Um 3.30 Uhr früh läutete das Telefon beim Journaldienst der Welser Staatsanwaltschaft. Die Polizei zeigte einen Mordversuch an. Passanten hatten um 2 Uhr früh in der Welser Innenstadt auf der Straße eine weinende Frau angetroffen. Sie gab an, dass ihr gleichaltriger Ehemann (21) versucht habe, sie zu erwürgen. Wenn ihr nicht die Flucht gelungen wäre, hätte er sie ermordet. Die Frau war nicht schwer verletzt, hatte aber Würgemale am Hals.