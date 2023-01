Offensive bei Photovoltaik-Ausbau geht weiter

Mehr als 300 Megawatt Strom

Neue Sonnenparks kommen in Pama, Deutschkreutz, Nickelsdorf Süd, Güssing, Heiligenkreuz, Wallern und Tadten dazu. Sie sollen insgesamt mehr als 300 Megawatt Strom produzieren. In den Gemeinden wird dann die Energie zu einem fixen Preis an Haushalte und Klein- und Mittelbetriebe geliefert. Anmeldungen für die Sonnen-Abos sind bei der Burgenland Energie bereits möglich.