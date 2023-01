Energie Ried bietet dem abservierten Boss Job an

Geschäftsführerin im Langzeit-Krankenstand

Neben Eckschlager fiel auch Geschäftsführerkollegin Silke Sickinger länger aus. „Sie ist bis Ende Jänner im Krankenstand“, so Zwielehner. Er nahm auch zu den Gerüchten Stellung, Sickinger sei mit der Jahresgage von 140.000 € brutto unzufrieden. Pöttinger soll fast doppelt so viel kassieren. Zwielehner: „Gleiche Arbeit muss gleich vergütet werden, erst recht in einem öffentlichen Unternehmen. Aber Pöttinger ist CEO, Sickinger Geschäftsführerin.“