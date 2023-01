Lebensretterin: „Er ist ganz panisch gewesen“

Es waren Hilferufe, die Karin Gaberc (47) Montagfrüh auf ihrer Laufstrecke in Steyr aufschreckten. Die ehemalige Staatsmeisterin im Duathlon war gerade im Bereich des Wehrgrabens unterwegs, sah dort dann einen Mann im Wasser treiben. „Er war in Ufernähe, hatte unter den Füßen aber keinen Halt und allein auch keine Chance, herauszuklettern.“ Da sie ihr Handy nicht bei sich trug, bat sie eine Passantin (47), via Notruf Alarm zu schlagen.