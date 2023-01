Das Ringen um Arbeitskräfte könnte sich steigern

Was funktioniert, was stottert?

Die niedrige Quote ist auch AMS-Förderprogrammen geschuldet. So wird etwa Qualifizierung im neuen Job gefördert, das nutzten 1270 Personen - wieder Rekord! Rund 4145 Arbeitssuchende probierten neue Jobs aus, davon blieben mehr als 50% im Betrieb; und 7000 Personen, darunter 1568 Langzeitarbeitslose, wurden bei der Jobeingliederung unterstützt.



Das AMS fördert sogar Green Jobs, doch dieses Programm stottert noch. „Es passt nicht für jedes Unternehmen, wir wollen aber 2023 einen Fokus darauf legen“, betont Schmidt. Besonders Frauen fühlen sich von „grünen Technikjobs“ angesprochen.