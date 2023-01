Rekord bei Beschäftigung sorgt für Zuversicht

Alle Branchen brauchen Mitarbeiter

Die Vorgemerktenzahlen gingen im Jahr 2022 in allen Branchen, insbesondere im produzierenden Bereich, vor allem aber im Dienstleistungsbereich deutlich zurück.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit war in allen Altersgruppen feststellbar, am stärksten bei Personen im Haupterwerbsalter. Im Jahresdurchschnitt waren im abgelaufenen Jahr 28.740 Personen arbeitslos vorgemerkt (minus 20,1% gegenüber 2021).