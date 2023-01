Unfallfahrer flattern nun Anzeigen ins Haus

Flucht in die Innenstadt

Er geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, fuhr auf den Gehsteig auf, durchbrach eine Buchenhecke entlang der Bahngleise und kam in weiterer Folge auf den Schienen zum Stillstand. Laut Zeugenangaben flüchteten alle vier Insassen über die Seestraße in die Bregenzer Innenstadt und ließen das Fahrzeug unbeaufsichtigt auf den Gleisen zurück - und ohne jegliche Meldung an ÖBB oder Polizei.