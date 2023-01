Visionär lüftet Geheimnis um neuen Red Bull-Chef

Red Bull-Chef lief dreimal mit

1997 dann der Wechsel nach Peuerbach: „Meine Heimatgemeinde Natternbach konnte mich nicht mehr finanziell ausreichend unterstützen. Ich war wütend, enttäuscht. Im Nachhinein war der Wechsel goldrichtig.“ In Prag ermutigte ihn der vierfache Olympiasieger Emil Zatopek, internationale Stars zu holen. Mit den Kenianer Superläufern (an der Spitze Weltmeister Daniel Komen) ging alles auf, Top 3 der Silvesterläufe in Europa. Viel Prominenz lief seither mit, dreimal auch ein gewisser Oliver Mintzlaff, Red-Bull-Chef nach dem Tod von Besitzer Didi Mateschitz. Lang: „Mintzlaff war damals großer Puma-Chef, unterstützte uns. Sportlich landete er immer unter den ersten Zwanzig!“