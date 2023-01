Für deutsche Mitarbeiter ist Homeoffice ein Tabu

Bei Flugzeugzulieferer FACC ist es nun sogar möglich, komplett im Homeoffice zu bleiben. Die guten Erfahrungen in den Lockdowns brachen bei den Innviertlern das Eis. Das 100-%-Angebot nehmen etwa Spezialisten in Anspruch, die in der Steiermark wohnen und weite Wege haben, heißt es.