Die Zukunft der Luftfahrt hat ein neues Zuhause

Doch wo können Entwicklungen getestet werden? Für das FACC-Areal in St. Martin im Innkreis hat das von Robert Machtlinger geführte Unternehmen eine Erprobungsbewilligung für Testflüge. Nun gelang ein entscheidender Schritt: Auf Initiative der Innovationsplattform AIRlabs Austria, an der auch die FACC beteiligt ist, wurde nun erstmals ein Testgelände für gesellschaftlich relevante Drohnenanwendungen in Österreich eingerichtet - und zwar in Steinalpl.