Rekord-Lady Schuler „rutschte“ mit Kugel-Bestmarke

Einen Weltrekord gab es am Silvestertag in der Dornbirner Leichtathletikhalle keinen zu feiern - dafür fehlten Masters-Kugelstoßerin Marianne Maier am Ende 47 Zentimeter. „Die Grippe, die ich vor Weihnachten hatte, sitzt mir doch noch in den Gliedern. Ich war einfach zu instabil“, gestand die 80-Jährige, die mit ihrer Weite von 9,97 Metern aber einen neuen österreichischen Rekord in der W80-Kategorie aufstellte.