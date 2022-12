Eine Prise Zuversicht | So wird das Jahr gut!

So wird das Jahr gut! Mit dem alten und neuen Jahr und seinen ganz persönlichen Erfahrungen setzt sich in der Neujahrs-„Krone“ auch Sonntags-Kolumnist Rudolf Anschober auseinander. Der Ex-Politiker schildert darin, dass er neben privaten Tiefpunkten 2022 am Jahresende auch reich an neuen Erfahrungen sei. Er freue sich darüber, wie gut ihm der Umstieg aus der Politik in seine Tätigkeit als Autor und Vortragender gelungen ist. Vor allem, dass er noch konsequenter wurde beim Klimaschutz, auf Autos ganz verzichte und kein Fleisch mehr esse. Anschober schreibt, dass er gelernt habe, viel stärker das Positive in seinem Leben wahrzunehmen. Er habe sich für 2023 vorgenommen, verstärkt realistische Hoffnungen sichtbar zu machen und verweist auf die Wichtigkeit positiver Zukunftsbilder, denn die, so der ehemalige Gesundheitsminister „fehlen in Filmen, Büchern, Politik und manchen Medien“. Früher hätten uns diese positiven Bilder Zuversicht gegeben. Anschober: „Die benötigen wir zur Umsetzung der notwendigen Veränderungen mehr denn je.“ Ja, da muss man ihm wohl zustimmen. Tragen wir selbst Gutes dazu bei - dann wird dieses Jahr gut!