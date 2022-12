Silvester bringt in Dornbirn eine Weltrekordjagd

Die österreichisch-schweizerische Doppelstaatsbürgerin mit Wohnsitz in St. Margarethen feierte am 25. Dezember ihren 80. Geburtstag. Damit ist die x-fache Masters-Welt- und Europameisterin ab sofort in der W80-Kategorie startberechtigt - und da soll es heute gleich mit einem Weltrekord klappen. Dazu muss sie die 2-Kilo-Kugel auf zumindest 10,45 Meter stoßen. „Passt alles, sollte das möglich sein“, ist Marianne, die dieses Jahr bereits auf 10,99 Meter kam, optimistisch.