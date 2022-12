Nordkenia: Kampf gegen den Krieg unter Kindern

Hölle auf Erden

Andrew Odinga Lepatoye, wohnhaft in Samburu, hat die Hölle dieser Realität leibhaftig miterlebt. Seine Familie befindet sich etwa eineinhalb Kilometer vom kleinen Ort Tuum in der Region Turkana entfernt. Seine Eltern halten eine Dromedar-Herde und begeben sich in einer heißen Juli-Nacht im Sommer 2021 ins Bett. Der erst achtjährige Sohn von Andrews Schwester lässt sich von der Dunkelheit nicht abschrecken und spielt noch eine Runde im Freien. Wenige Stunden später ist er tot, weil er zur falschen Zeit an der falschen Stelle ist. Drei Warrior aus Turkana wollen Dromedare stehlen, als ihnen der Junge im Weg ist. Zuerst trifft ihn ein geworfener Stein an der Schläfe, mit einem präzisen Messerstich löscht einer der Diebe das Lebenslicht des Kindes. So wird für Andrews Familie der Viehdiebstahl zur Nebensache, auch wenn er angesichts des Klimas lebensbedrohend ist.