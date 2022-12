Das Jahr der Kinder-Dramen, Brände und Unwetter

Folgenschwere Brände hielten Berufs- und Freiwillige Feuerwehr der Stadt Salzburg auf Trab. Die Handelsakademie 1 in Salzburg-Lehen brannte am 11. Juli lichterloh. Nach 16 Stunden gewannen die rund 120 Feuerwehrleute den Kampf gegen die Flammen. Eine Feuerwehrfrau wurde dabei leicht verletzt. Der Schaden ist immens, viele Klassenzimmer sind unbenutzbar. Verursacht wurde das Feuer durch Flämmarbeiten am Dach. Die Schüler werden seither in Containern unterrichtet.