Silvester: Polizei bündelt all ihre Einsatzkräfte

Die Menschen werden wieder ohne Corona-Einschränkungen feiern können - und das ist auch gut so. Was leider zu erwarten ist: Viele werden über die Stränge schlagen. Dementsprechend ist auch die steirische Polizei in Alarmstellung und hat einen Plan erstellt, wie man möglichen Eskapaden entgegenwirken kann. Sämtliche verfügbaren Kräfte werden in Uniform und in Zivil unterwegs sein. Erwartet werden vor allem Gewaltdelikte in der Familie und Körperverletzungen im öffentlichen Raum. Denn dort, wo viele Menschen aufeinander treffen und der Alkohol fließt, herrscht erhöhtes Konfliktpotenzial. Natürlich wird auch das Pyrotechnik-Gesetz überwacht: „Die Polizei ist angehalten, rigoros zu strafen“, sagt Polizei-Pressesprecher Heimo Kohlbacher.