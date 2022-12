Neujahrs-Sorgen | Chinesen willkommen

Neujahrs-Sorgen. Das Jahr 2022 vor dem Kehraus, 2023 steht vor der Tür. Also ein neues Jahr, eine neue Chance? Das sehen die Österreicher nicht so. Das, was man so hört bei Freunden, Bekannten und Verwandten, das hat nun das Linzer IMAS-Institut seriös erhoben: Die Meinungsforscher erfragen seit vielen Jahren jeweils zum Jahreswechsel die Stimmung im Land ab. Und ermittelten dabei heuer bei den Zuversichtlichen einen Tiefstwert, während der Anteil der Skeptischen auf einem Höchstwert stagniert. Immerhin: Die Besorgten wurden etwas weniger - zugunsten jener, die kein Urteil abgeben wollten oder sich nicht entscheiden konnten. Und - nochmals ein „Immerhin“: Die jüngsten Befragten, die 16- bis 34-Jährigen und die Absolventen Höherer Schulen oder Universitäten zeigten sich am zuversichtlichsten. Am besorgtesten andererseits die Älteren über 60 und Pflichtschul-Absolventen. Insgesamt liegt die Zahl der Zuversichtlichen bereits zum dritten Mal in Serie unter 30 Prozent - und das habe es, so IMAS, seit Beginn der Erhebungen vor 50 Jahren noch nie gegeben. Die größten Sorgenthemen: Inflation, Ungewissheit, Zukunftsangst und Krieg. Da unterscheidet sich die Negativ-Hitparade deutlich von jener vor einem Jahr. Also noch ein „Immerhin“: Corona, das alles beherrschende Sorgenthema vor einem Jahr, ist nach unten gerutscht.