Zadic: „Bin froh, ÖVP-Angriffe abgewehrt zu haben“

Lange Verfahren: Mehr Personal soll helfen

Kritik gibt es von Anwälten unter anderem an zu langen Verfahren. Die durchschnittliche Verfahrensdauer liege bei 3,6 Monaten, da sei Österreich im internationalen Vergleich sehr gut, entgegnet Zadić. Bei sogenannten Großverfahren, die lange dauern, gebe es Sonderregeln. „Trotzdem muss man sich das anschauen. Wir haben die Zahl der Staatsanwälte um zehn Prozent aufgestockt. Zudem sollen Staatsanwälte in Teams arbeiten. Bei den Gerichten haben wir ein Pilotprojekt am Oberlandesgericht Wien mit wissenschaftlichen Mitarbeitern, die die Richter unterstützen.“