„Leider kein Aprilscherz“ – Shiffrins Kugel kaputt

Erst Triumph, dann „Ups“! Mikaela Shiffrin räumt im Weltcup groß ab – doch bei der Feier ihrer Titel geht eine Kristallkugel zu Bruch.
In dieser Saison sicherte sich die US-Amerikanerin sowohl den Slalom- als auch den Gesamtweltcup und krönte sich damit einmal mehr zur dominierenden Figur im Skisport. Auch bei den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina jubelte Shiffrin über Gold. Grund genug zum Feiern – doch dabei passierte das Malheur.
Auf Social Media zeigte sie ein Bild ihrer Trophäen: eine intakte und eine zerstörte Kristallkugel. Ihr Kommentar: „Ups“ und sie schob gleich hinterher: „Leider kein Aprilscherz.“
Champagner-Korken schuld
Auf Nachfrage erklärte Shiffrin, wie es dazu kam: „Ich habe eine Champagnerflasche geöffnet und der Korken hat die Kugel getroffen, sodass die Trophäe vom Tisch fiel.“ Die Folge: Die Kristallkugel zerbrach in zwei Teile.
„Nicht schon wieder“
Teamkollegin Paula Moltzan reagierte mit Humor und kommentierte: „Nicht schon wieder.“
Offensichtlich ist dies nicht das erste Mal, dass ihr so etwas passiert. Shiffrin nimmt‘s aber gelassen. Kein Wunder, denn insgesamt stehen bereits 18 Kristallkugeln in ihrem Trophäenschrank, darunter sechs große und zwölf kleine. Auch in dieser Saison ließ sie die Konkurrenz hinter sich. DIe Deutsche Emma Aicher hielt lange dagegen, musste sich am Ende aber geschlagen geben.
Noch lange nicht genug
Trotz ihrer zahlreichen Erfolge scheint für Shiffrin klar: Das war noch nicht das Ende. Nach einer Saison voller Titel – und einem kleinen Party-Fail – wird die Ski-Queen auch in Zukunft wieder angreifen.
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