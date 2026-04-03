„Leider kein Aprilscherz“ – Shiffrins Kugel kaputt

Offensichtlich ist dies nicht das erste Mal, dass ihr so etwas passiert. Shiffrin nimmt‘s aber gelassen. Kein Wunder, denn insgesamt stehen bereits 18 Kristallkugeln in ihrem Trophäenschrank, darunter sechs große und zwölf kleine. Auch in dieser Saison ließ sie die Konkurrenz hinter sich. DIe Deutsche Emma Aicher hielt lange dagegen, musste sich am Ende aber geschlagen geben.