Braucht Österreich mehr Windräder?

Ist der verstärkte Ausbau von Windenergie ein notwendiger Schritt, um unabhängiger von fossilen Importen zu werden? Können neue Windparks tatsächlich einen spürbaren Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten, oder stoßen sie in der Praxis schnell an ihre Grenzen? Welche Rolle spielen dabei technologische Fortschritte, politische Rahmenbedingungen und die Akzeptanz in der Bevölkerung? Wie schätzen Sie die Lage ein: Sind mehr Windräder ein sinnvoller Weg in die Zukunft?