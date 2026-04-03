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Frage des Tages

Braucht Österreich mehr Windräder?

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03.04.2026 11:36
Österreich soll in Sachen Energie immer selbstständiger werden.
Österreich soll in Sachen Energie immer selbstständiger werden.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)

Angesichts von Kriegen, steigenden Energiepreisen und wachsender Unsicherheit auf den internationalen Märkten rückt die Frage nach der Energieversorgung in Österreich immer stärker in den Fokus. Der Ausbau erneuerbarer Energien wird dabei intensiv diskutiert. Unsere Frage des Tages vom 03.04.2026 lautet daher: „Kriege, Energiekrise: Braucht Österreich mehr Windräder?“

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Ist der verstärkte Ausbau von Windenergie ein notwendiger Schritt, um unabhängiger von fossilen Importen zu werden? Können neue Windparks tatsächlich einen spürbaren Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten, oder stoßen sie in der Praxis schnell an ihre Grenzen? Welche Rolle spielen dabei technologische Fortschritte, politische Rahmenbedingungen und die Akzeptanz in der Bevölkerung? Wie schätzen Sie die Lage ein: Sind mehr Windräder ein sinnvoller Weg in die Zukunft?

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