Aufatmen bei 99ers! Leichte Entwarnung beim Hexer

Groß war der Schock bei den Grazer Eishockey-Fans am Donnerstag – trotz eines deutlichen 4:0 gegen Fehervar im dritten Halbfinalspiel. Denn Super-Goalie Max Lagace musste nach 50 Minuten verletzt vom Eis. Nach den Untersuchungen am Freitag steht nun fest, dass es glücklicherweise nicht allzu schlimm ist.
Von Jubel, Trubel, Heiterkeit war am Donnerstag bei den Verantwortlichen der 99ers trotz des 4:0 gegen Fehervar nicht allzu viel zu sehen – zu groß waren die Sorgen um „Hexer“ Maxime Lagace, der nach 50 Minuten vom Eis humpelte. Eine Untersuchung am Freitag sollte Klarheit bringen. Und nach dieser konnte im Liebenauer Bunker etwas aufgeatmet werden.
„Nach der MRT-Untersuchung gibt es zum Glück eine vorsichtige Entwarnung“, schnaufte auch Sportchef Philipp Pinter kräftig durch. Fix ist jedoch, dass am Sonntag Backup-Tormann Nico Wieser zwischen den Pfosten stehen wird, die Halbfinalserie nach Hause spielen könnte. „Danach wird von Tag zu Tag geschaut, wie es Max geht.“
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