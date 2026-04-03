Aufatmen bei 99ers! Leichte Entwarnung beim Hexer

Von Jubel, Trubel, Heiterkeit war am Donnerstag bei den Verantwortlichen der 99ers trotz des 4:0 gegen Fehervar nicht allzu viel zu sehen – zu groß waren die Sorgen um „Hexer“ Maxime Lagace, der nach 50 Minuten vom Eis humpelte. Eine Untersuchung am Freitag sollte Klarheit bringen. Und nach dieser konnte im Liebenauer Bunker etwas aufgeatmet werden.