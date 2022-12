Zadic: Bewegung bei Korruptionsrecht und Maklern

Generalstaatsanwaltschaft dürfte noch länger brauchen

Noch mitten in Gesprächen ist man hinsichtlich der Übertragung des Weisungsrechts gegenüber Staatsanwälten vom Ministerium auf eine Generalstaatsanwaltschaft. Für die Reform des Kindschaftsrechts wird - nach Kritik an einem ersten Konzept - ein neuer Entwurf erarbeitet und dann politisch abgestimmt, berichtete Zadic. In Ausarbeitung sei zudem der zweite Teil der Reform des Maßnahmenvollzugs. Bald in Begutachtung geschickt werde die Reform des Verbotsgesetzes.