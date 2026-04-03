Was Gebührenzahler am ORF am meisten stört

Klare Meinung der „Krone“-Leser

Die Zwangsgebühren-Zahler haben zu all dem eine klare Meinung. Viele stoßen sich vor allem an der verpflichtenden Haushaltsabgabe sowie den Gehältern: „Die Gehälter gehen leider überhaupt nicht. Hier geht es nicht nur darum, was jemand verdient, sondern vielmehr, wer dafür aufkommen muss“, schreibt etwa User KetchupRudi. Dino100 legt nach: „Jedes Jahr, wenn die Top-Gehälter veröffentlicht werden dasselbe Theater. Aber!! Es ändert sich gar nichts. Im Gegenteil. Es wird immer schlimmer und schlimmer.“ Das sieht auch ein weiterer User so: „Dass die Zustände so schlimm, unverschämt und gelinde gesagt obszön sind, treibt einem die Zornesröte ins Gesicht.“