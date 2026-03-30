Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorwürfe haltlos

Familienvater seit Jahren Ziel von Horror-Anzeigen

Tirol
30.03.2026 07:00
Die Aktenberge sind riesig. Ständig trudeln neue Anzeigen ins Haus (Symbolfoto).
Die Aktenberge sind riesig. Ständig trudeln neue Anzeigen ins Haus (Symbolfoto).(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Die Belastung für einen Tiroler (39) und seine Familie ist enorm! Denn er wird ständig bei diversen Behörden angeschwärzt und muss sich haltlose Anfeindungen gefallen lassen. Wehren kann sich der Mann gegen die Schikanen nicht wirklich.

0 Kommentare

Der 39-Jährige erlebt seit Jahren ein kaum vorstellbares Martyrium. Der zweifache Familienvater wird immer wieder bei Behörden angezeigt – vom Jugendamt über die Finanzpolizei bis hin zum Veterinäramt. Dabei wird ihm regelmäßig vorgeworfen, er sei drogen- bzw. alkoholabhängig, er würde seine Kinder vernachlässigen und sogar misshandeln. Doch die wilden Anschuldigungen stellten sich stets als Lügen heraus.

Zitat Icon

Ich kann mich nicht wehren, unserer Familie wird jegliche Lebensqualität genommen.

Der 39-jährige Tiroler

Auch Ehefrau mittlerweile im Visier
„Erstmals wurde ich 2015 wegen Kindesmisshandlung angezeigt – damals war mein Sohn noch gar nicht auf der Welt“, erzählt der Mann verzweifelt. Allein beim Jugendamt wurde er bereits mehr als 20 Mal angezeigt, inzwischen muss er sich fast alle drei Monate aufs Neue rechtfertigen. Auch seine Ehefrau bleibt von den Anfeindungen nicht verschont: Zettel an Autos und ständige Beschuldigungen prägen den Alltag der Familie.

Lesen Sie auch:
Nach einem Vorfall an der Klinik Innsbruck mit einem minderjährigen Häftling wurden Vorwürfe ...
Krone Plus Logo
Justiz kontert Vorwurf
Häftling brutal verprügelt? „Nicht die Wahrheit“
29.03.2026
Nach Geldüberweisungen
Betrüger zu Opfer: „Erstatten Sie jetzt Anzeige!“
19.03.2026

„Die Vorwürfe werden sogar immer noch extremer“, klagt der 39-Jährige, der seit gut einer Woche aber zumindest weiß, wer ihn ständig anzeigt. Es soll sich um eine besachwaltete, also entmündigte Person handeln. Warum er zur Zielscheibe wird, könne er sich nicht erklären. „Ich kann mich nicht wehren, unserer Familie wird jegliche Lebensqualität genommen“, schildert er.

Inzwischen hat der Tiroler rechtlichen Beistand eingeschaltet, um die jahrelange Schikane zu unterbinden. Ob dies Erfolg bringt, bleibt abzuwarten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
30.03.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
FamilienvaterFamilieKinder
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der deutsche Bundesrat hat strengere Regeln für Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung ...
Auch Eltern betroffen
Deutschland verschärft Regeln für Grundsicherung
Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, Freitagmorgen herrschte zunächst Erleichterung. Doch ...
Kampf um jeden Meter
Tierdrama geht weiter: Buckelwal auf Zickzack-Kurs
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
155.998 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
145.750 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Ski Alpin
Salami-Strategie: „Bei Lindsey ist nichts Zufall“
87.967 mal gelesen
Krone Plus Logo
Lindsey Vonn verstand es schon immer, sich perfekt in Szene zu setzen.
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1104 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Innenpolitik
Gewessler: Strafen für Windkraft-Verweiger zu mild
955 mal kommentiert
Kolumnen
Nächster Bundespräsident Kaiser oder Wehrschütz?
765 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf