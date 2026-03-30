Familienvater seit Jahren Ziel von Horror-Anzeigen

Auch Ehefrau mittlerweile im Visier

„Erstmals wurde ich 2015 wegen Kindesmisshandlung angezeigt – damals war mein Sohn noch gar nicht auf der Welt“, erzählt der Mann verzweifelt. Allein beim Jugendamt wurde er bereits mehr als 20 Mal angezeigt, inzwischen muss er sich fast alle drei Monate aufs Neue rechtfertigen. Auch seine Ehefrau bleibt von den Anfeindungen nicht verschont: Zettel an Autos und ständige Beschuldigungen prägen den Alltag der Familie.