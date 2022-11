Zadic: Uni Wien stellte Plagiatsverfahren ein

Plagiatsjäger sieht „Verarsche“ und „Hochschulkorruption“

Plagiatsjäger Stefan Weber spricht in der Causa Zadic von „Verarsche“ und „Hochschulkorruption“. Es sei zwar durchaus erwartbar gewesen, dass die Uni Zadic den Doktorgrad nicht aberkennt, schrieb er in seinem Blog. Das sei in den vergangenen Jahren in Österreich generell nicht mehr passiert. Nicht zu erwarten sei dagegen gewesen, dass die Hochschule das Vorliegen von Plagiaten „leugnet“.