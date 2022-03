Das versprach Zadic heute vor dem U-Ausschuss

Bereits vor ihrer Aussage am Mittwoch wandte sich die Justizministerin an die „Krone“. Die Enthüllungen diverser Chats und Vorkommnisse hätten „viele Menschen innerhalb und außerhalb der Justiz abgestoßen und zugleich verunsichert“. Vor allem sei das Bild einer unabhängigen Justiz in Österreich nachhaltig verzerrt worden, fürchtet die Ministerin. Dabei arbeite die Justiz „in bestimmten Bereichen“ tatsächlich unabhängig und unbeeinflusst.