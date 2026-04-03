Folge von Freitag

Mit frischem Schwung ins Oster-Wochenende rein

Philipp bewegt
03.04.2026 11:35
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Auch am Karfreitag wird geturnt – so starten wir frisch und gestärkt ins Osterwochenende! 

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