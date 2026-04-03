Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leihbullen im Blick

Salzburgs Mega-Flop brilliert auf der Insel

Salzburg
03.04.2026 12:00
In Salzburg lief es für Clark gar nicht.
In Salzburg lief es für Clark gar nicht.(Bild: GEPA)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Ein Septett von Fußball-Vizemeister Salzburg ist derzeit zu einem anderen Verein verliehen. Die „Krone“ gibt einen Überblick, wie es für die Bullen-Kicker bei ihren aktuellen Vereinen läuft.

0 Kommentare

Die Länderspielpause ist vorbei, die Nationalspieler von Vizemeister Salzburg sind mittlerweile zurückgekehrt. Am Sonntag beginnt mit der Partie in Hartberg die heiße Phase in der Bundesliga. Auch die verliehenen Bullen-Kicker biegen mit ihren Klubs auf die Zielgerade ein. Die „Krone“ gibt einen Überblick, wie es für sie läuft:

Lucas Gourna-Douath: In der Mozartstadt wurde der Rekordtransfer nicht mehr benötigt, bei Le Havre ist das anders. In neun von zehn Spielen stand der Mittelfeldspieler in der Startelf und konnte dabei überzeugen. Der Verein aus der Normandie kämpft aber gegen den Abstieg der Ligue 1.

Gourna-Douath (M.) ist bei Le Havre gesetzt.
Gourna-Douath (M.) ist bei Le Havre gesetzt.(Bild: AFP/LOU BENOIST)

Adam Daghim: Vom Zittern um den Klassenerhalt können auch er und Wolfsburg ein Lied singen. Persönlich läuft’s für ihn auch nicht gut, aber zumindest etwas besser. Je zwei Tore und Assists konnte er bisher beisteuern, zuletzt war er aber meist nur Joker.

Für Daghim (li.) und Wolfsburg läuft es aktuell nicht rund.
Für Daghim (li.) und Wolfsburg läuft es aktuell nicht rund.(Bild: GEPA)

Bobby Clark: Seine Leihe zu Derby County hat sich bezahlt gemacht. Bei den Bullen als Mega-Flop tituliert, glänzt er in Englands Championship. „Ein starker Spieler, der immer besser wird. Ich weiß nicht, wieso es in Salzburg nicht passte“, sagte Rapids Andi Weimann, der im Herbst mit Clark gespielt hat, über den 21-Jährigen, der bisher sechs Scorer sammelte.

Clark fand bei Derby zu alter Stärke zurück.
Clark fand bei Derby zu alter Stärke zurück.(Bild: Instagram)

Hendry Blank: Sportlich befindet sich Hannover im Aufstiegsrennen der 2. Liga. Einen großen Anteil hat der Verteidiger daran aber nicht. Nur 14 Prozent der möglichen Spielminuten durfte er absolvieren, zuletzt stand er dreimal nicht im Kader.

Leandro Morgalla: In Bochum kommt der Abwehrmann regelmäßig zum Zug und erzielte gegen Hertha BSC Berlin auch kürzlich sein erstes Profitor.

Lesen Sie auch:
Petar Ratkov (M.) traf im Herbst zwölfmal, suchte dann das Weite
Torflaute
Bester Knipser von Salzburg spielt in Rom
01.04.2026

Gaoussou Diakite und Zeteny Jano: Beide besitzen einen Bullen-Vertrag, sind da aber noch ohne Einsatz. Ersterer glänzt in Lausanne (17 Scorer), könnte für Salzburg im Sommer ein Thema sein. Jano (GAK) kann wegen einer Verletzung nicht mehr eingreifen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
03.04.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
HartbergNormandieSalzburg
Insel
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.049 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.026 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.595 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf