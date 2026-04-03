Salzburgs Mega-Flop brilliert auf der Insel

Bobby Clark: Seine Leihe zu Derby County hat sich bezahlt gemacht. Bei den Bullen als Mega-Flop tituliert, glänzt er in Englands Championship. „Ein starker Spieler, der immer besser wird. Ich weiß nicht, wieso es in Salzburg nicht passte“, sagte Rapids Andi Weimann, der im Herbst mit Clark gespielt hat, über den 21-Jährigen, der bisher sechs Scorer sammelte.