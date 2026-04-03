Salzburgs Mega-Flop brilliert auf der Insel

Ein Septett von Fußball-Vizemeister Salzburg ist derzeit zu einem anderen Verein verliehen. Die „Krone“ gibt einen Überblick, wie es für die Bullen-Kicker bei ihren aktuellen Vereinen läuft.
Die Länderspielpause ist vorbei, die Nationalspieler von Vizemeister Salzburg sind mittlerweile zurückgekehrt. Am Sonntag beginnt mit der Partie in Hartberg die heiße Phase in der Bundesliga. Auch die verliehenen Bullen-Kicker biegen mit ihren Klubs auf die Zielgerade ein. Die „Krone“ gibt einen Überblick, wie es für sie läuft:
Lucas Gourna-Douath: In der Mozartstadt wurde der Rekordtransfer nicht mehr benötigt, bei Le Havre ist das anders. In neun von zehn Spielen stand der Mittelfeldspieler in der Startelf und konnte dabei überzeugen. Der Verein aus der Normandie kämpft aber gegen den Abstieg der Ligue 1.
Adam Daghim: Vom Zittern um den Klassenerhalt können auch er und Wolfsburg ein Lied singen. Persönlich läuft’s für ihn auch nicht gut, aber zumindest etwas besser. Je zwei Tore und Assists konnte er bisher beisteuern, zuletzt war er aber meist nur Joker.
Bobby Clark: Seine Leihe zu Derby County hat sich bezahlt gemacht. Bei den Bullen als Mega-Flop tituliert, glänzt er in Englands Championship. „Ein starker Spieler, der immer besser wird. Ich weiß nicht, wieso es in Salzburg nicht passte“, sagte Rapids Andi Weimann, der im Herbst mit Clark gespielt hat, über den 21-Jährigen, der bisher sechs Scorer sammelte.
Hendry Blank: Sportlich befindet sich Hannover im Aufstiegsrennen der 2. Liga. Einen großen Anteil hat der Verteidiger daran aber nicht. Nur 14 Prozent der möglichen Spielminuten durfte er absolvieren, zuletzt stand er dreimal nicht im Kader.
Leandro Morgalla: In Bochum kommt der Abwehrmann regelmäßig zum Zug und erzielte gegen Hertha BSC Berlin auch kürzlich sein erstes Profitor.
Gaoussou Diakite und Zeteny Jano: Beide besitzen einen Bullen-Vertrag, sind da aber noch ohne Einsatz. Ersterer glänzt in Lausanne (17 Scorer), könnte für Salzburg im Sommer ein Thema sein. Jano (GAK) kann wegen einer Verletzung nicht mehr eingreifen.
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