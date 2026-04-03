Österreich ist zweitgrößter Investor in Ungarn

Die ungarische Gesamtwirtschaft hatte im Vorjahr lediglich ein Wachstum von 0,3 Prozent. Die Industrie schwächelte, der Dienstleistungssektor und Tourismus legten zu. Zuletzt seien positive Impulse vom Automotive-Sektor gekommen, von denen auch österreichische Zulieferer profitieren würden, sagte Schramel. Erst im Vorjahr wurde ein BMW-Werk in Debrecen eröffnet, BYD errichtet aktuell eine Fabrik in Szeged und Mercedes plant, seine A-Klasse künftig in Kecskemét zu produzieren. Der Sektor erwirtschaftet rund 30 Prozent der gesamten industriellen Wertschöpfung in Ungarn.