SSC Napoli gegen AC Milan steigt als Serie-A-Hit

Wenige Tage nach Italiens Desaster in der Fußball-WM-Qualifikation rückt wieder die Serie A in den Mittelpunkt! Am Ostermontag steigt der große Schlager zwischen dem Dritten Napoli und dem Zweiten AC Milan, der Verlierer hat wohl alle Chancen auf den „Scudetto“ verspielt.
Milan fehlen acht Runden vor Schluss sechs Punkte auf Spitzenreiter Inter Mailand, dem Titelverteidiger aus Süditalien sieben Zähler. Inter empfängt bereits am Ostersonntag den Tabellensechsten AS Roma.
Anwärter auf den Teamchefposten
Bei Napoli gegen Milan stehen auch die Trainer im Mittelpunkt. Sowohl Antonio Conte als auch Massimiliano Allegri gelten als Anwärter auf den Teamchefposten, sollte Gennaro Gattuso wie zu erwarten seinen Job verlieren. Milan feierte in den jüngsten vier Liga-Partien drei Erfolge, darunter auch gegen Inter.
Napoli holte zuletzt vier Siege in Folge, muss sich aber mit internen Problemen herumschlagen. Stürmerstar Romelu Lukaku kam trotz verletzungsbedingter Absage verspätet vom belgischen Nationalteam zurück, ihm drohen nun finanzielle Konsequenzen.
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