SSC Napoli gegen AC Milan steigt als Serie-A-Hit

Anwärter auf den Teamchefposten

Bei Napoli gegen Milan stehen auch die Trainer im Mittelpunkt. Sowohl Antonio Conte als auch Massimiliano Allegri gelten als Anwärter auf den Teamchefposten, sollte Gennaro Gattuso wie zu erwarten seinen Job verlieren. Milan feierte in den jüngsten vier Liga-Partien drei Erfolge, darunter auch gegen Inter.