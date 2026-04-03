Neues Nest für jährlichen Besuch von Storchfamilie

Jedes Jahr verbringt eine Storchenfamilie ihren Sommer in Peisching in Niederösterreich. Diesmal erwartet sie ein nagelneues Zuhause. Noch sind die Vögel nicht da, ihre Ankunft wird für die nächsten Tage bereits freudig erwartet.
Seit mittlerweile 50 Jahren kehrt jeden Frühling ein Storchenpaar ins kleine Peisching bei Neunkirchen ein. Der Ablauf ist dabei fast schon Ritual: „Zuerst kommt das Männchen“, erzählt Dorfwirt und „Storchenflüsterer“ Hans Beisteiner, dessen Gasthaus gegenüber dem Nest liegt. „Ein paar Tage später folgt das Weibchen.“
Revierkämpfe und so manche Liebelei
Über die Jahre hat er dabei schon so manche storchische Liebesgeschichte miterlebt: von heftigen Revierkämpfen bis zu kurzen Begegnungen ohne Happy End. „Manche Damen waren nur kurz da – und gleich wieder weg“, schmunzelt er. „Bei anderen wiederum ging es gleich innerhalb der ersten Stunde zur Sache.“
Erst kürzlich bekam das Storchenpaar auch ein neues Zuhause. Das alte Nest war mit rund 800 Kilo zu schwer geworden, denn die Tiere bauen ihr Heim jedes Jahr großzügig weiter aus. „Das hätte gefährlich werden können, vor allem auch für das Dach“, erklärt Feuerwehrkommandant Hannes Schlögel. In einer aufwendigen Aktion wurde es abgetragen und durch ein neues ersetzt – ein kunstvoll geflochtener Rohbau aus Rust im Burgenland.
Ankunft der Störche wird bereits freudig erwartet
Wann das Storchenpaar nun einzieht, wird gerade mit Spannung beobachtet. „Meistens in der ersten Aprilwoche“, so Beisteiner. Dann bleibt abzuwarten, wie viel süßer Nachwuchs sich in den Wochen dananch einstellen wird. „Meistens sind es zwei bis drei, es waren aber auch schon mal fünf“, freut sich Beisteiner jetzt schon Ankunft der Tiere.
Die Familie wird dann bis August ihr neues Heim weiter großzügig ausbauen, bis es dann wieder zurück in wärmere Gefilde geht.
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