Neues Nest für jährlichen Besuch von Storchfamilie

Erst kürzlich bekam das Storchenpaar auch ein neues Zuhause. Das alte Nest war mit rund 800 Kilo zu schwer geworden, denn die Tiere bauen ihr Heim jedes Jahr großzügig weiter aus. „Das hätte gefährlich werden können, vor allem auch für das Dach“, erklärt Feuerwehrkommandant Hannes Schlögel. In einer aufwendigen Aktion wurde es abgetragen und durch ein neues ersetzt – ein kunstvoll geflochtener Rohbau aus Rust im Burgenland.