16 Jahre Haft für Möchtegern-Entführer in den USA

Ein Gericht in den USA hat einen der beiden führenden Köpfe hinter der geplanten Entführung von US-Gouverneurin Gretchen Whitmer zu 16 Jahren Haft verurteilt. Das Strafmaß liegt damit deutlich unter der von der Staatsanwaltschaft geforderten lebenslangen Haftstrafe, wie US-Medien am Dienstag berichteten. Es ist aber die höchste Strafe, die in dem Fall bisher verhängt wurde.